Opération antidrogue au Centre-du-Québec

Des perquisitions en lien avec le trafic de drogue sont en cours au Centre-du-Québec. Deux résidences de Drummondville et de Saint-Léonard-d'Aston sont visées.

Pour l'instant, les policiers de la Sûreté du Québec ont mis la main sur un peu plus 200 plants de cannabis, 8 livres de cannabis en sac, un kilo de cocaïne, de la psilocybine (champignon magique) et une arme.

Un homme de 20 ans de Saint-Célestin et un autre de 43 ans de Drummondville ont été arrêtés et devraient comparaître mercredi au palais de justice de Drummondville. Ils devraient faire face à des accusations de trafic de cocaïne, de production de cannabis et de possession aux fins de trafic de ces deux substances.

Les policiers ont fait appel à un maître-chien ce qui pourrait permettre de trouver d'autres stupéfiants.