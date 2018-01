Boudé aux Golden Globes, Blade Runner 2049, de Denis Villeneuve, a récolté cinq nominations aux Oscars, mardi, bien qu'il ne fasse pas partie des finalistes pour le prix du meilleur film. Absent lui-même de la catégorie du meilleur réalisateur, le cinéaste québécois s'est toutefois dit satisfait de ces citations.

Meilleure direction photo, meilleurs décors, meilleur montage sonore, meilleur mixage sonore, meilleurs effets visuels : ces nominations techniques semblaient suffire au bonheur de Denis Villeneuve, qui s'est dit très fier de ces bonnes nouvelles, quelques heures après l’annonce des finalistes aux Oscars.

En conférence de presse, le réalisateur s’est dit d’abord soulagé. Le sort réservé par l'Académie des arts et des sciences du cinéma à son film semblait en effet incertain, du fait notamment des résultats décevants en salle.

Pour Denis Villeneuve, le fait que les spectateurs ne se soient pas rués au cinéma pour voir Blade Runner 2049 explique d’ailleurs que le long métrage n’ait pas été retenu parmi les meilleurs films, et que le Québécois ne soit pas de nouveau parmi les réalisateurs cités, comme c’était le cas l’an passé.

Le film a été acclamé par la critique, mais il n’a pas été un succès dans les salles américaines. Quand j’ai vu ça, j’ai compris que mes chances avaient fondu comme neige au soleil. Denis Villeneuve

Finalement, Denis Villeneuve dit vouloir sabrer le champagne après ces cinq nominations. Il se réjouit notamment que le travail des Québécois pour les effets spéciaux ait été remarqué.

Sa seule déception reste l’absence de Hans Zimmer et Benjamin Wallfisch, compositeurs de la bande sonore de Blade Runner 2049, de la liste des finalistes pour cette catégorie. Selon le cinéaste de Gentilly, il n'y a pas de doute possible : il s’agit d’une des meilleures musiques de l’année au cinéma.

La forme de l'eau mène la danse

C'est La forme de l'eau qui arrive en tête des nominations, annoncées mardi par l'Académie des arts et des sciences du cinéma. La romance fantastique de Guillermo del Toro a reçu 13 nominations, dont celle du meilleur film.

Il est suivi par Dunkerque, drame sur la Seconde Guerre mondiale de Christopher Nolan, qui obtient huit nominations, puis par Trois affiches tout près d'Ebbing, Missouri, de Martin McDonagh, nommé sept fois.

La place des femmes

La cinéaste Greta Gerwig est devenue, de son côté, la cinquième femme seulement à être nommée dans la catégorie de la meilleure réalisation, pour son film Lady Bird.

La directrice photo de Mudbound, Rachel Morrison, est entrée pour sa part dans l'histoire en devenant la première femme citée dans cette catégorie.

Les autres Canadiens nommés

L'acteur Christopher Plummer, qui a remplacé Kevin Spacey à la dernière minute dans Tout l'argent du monde, Dennis Gassner, nommé pour les décors de Blade Runner 2049, et le film d'animation The Breadwinner, inspiré du roman de l'écrivaine canadienne Deborah Ellis, font partie des finalistes canadiens aux Oscars cette année, outre les équipes de Blade Runner.

Plusieurs Canadiens sont par ailleurs nommés pour le film La forme de l'eau. On compte le producteur J. Miles Dale, le directeur artistique Paul Austerberry, le concepteur de costumes Luis M. Sequeira et le monteur Sidney Wolinsky.

La cérémonie des Oscars se tiendra le 4 mars prochain au Dolby Theatre de Los Angeles. La soirée sera animée par Jimmy Kimmel.

La liste des nommés aux Oscars 2018

Meilleur film

Appelle-moi par ton nomLa forme de l’eauTrois affiches tout près d'Ebbing, MissouriLes heures sombresLe fil cachéLe PostLady BirdDunkerqueGet Out

Meilleure réalisation

Christopher Nolan (Dunkerque)Jordan Peele (Get Out)Greta Gerwig (Lady Bird)Paul Thomas Anderson (Le fil caché)Guillermo Del Toro (La forme de l’eau)

Meilleur acteur

Timothée Chalamet (Appelle-moi par ton nom)Daniel Day-Lewis (Le fil caché)Daniel Kaluuya (Get Out)Gary Oldman (Les heures sombres)Denzel Washington (Roman J Israel, Esq.)

Meilleure actrice

Sally Hawkins (La forme de l’eau)Frances McDormand (Trois affiches tout près d'Ebbing, Missouri)Margot Robbie (Moi, Tonya)Saoirse Ronan (Lady Bird)Meryl Streep (Le Post)

Meilleur acteur dans un second rôle

Willem Defoe (Mon royaume en Floride)Woody Harrelson (Trois affiches tout près d'Ebbing, Missouri)Richard Jenkins (La forme de l’eau)Christopher Plummer (Tout l'argent du monde)Sam Rockwell (Trois affiches tout près d'Ebbing, Missouri)

Meilleure actrice dans un second rôle

Mary J. Blige (Mudbound)Allison Janney (Moi, Tonya)Lesley Manville (Le fil caché)Laurie Metcalf (Lady Bird)Octavia Spencer (La forme de l'eau)

Meilleur film d'animation

Baby bossParvana : une enfance en AfghanistanCocoFerdinandLa passion de Van Gogh

Meilleur film documentaire

Abacus: Small Enough to JailFace PlacesIcarusLast Men in AleppoStrong Island

Meilleur court métrage documentaire

Edith + EddieHeaven Is a Traffic Jam on the 405Heroin(e)Knife SkillsTraffic Stop

Meilleur film en langue étrangère

A Fantastic WomanThe InsultLovelessOn Body and SoulThe Square

Meilleur scénario original

Mal d'amourGet OutLady BirdLa forme de l’eauTrois affiches tout près d'Ebbing, Missouri

Meilleure adaptation

Appelle-moi par ton nomThe Disaster ArtistLoganLe grand jeuMudbound

Meilleure direction photo

Blade Runner 2049Les heures sombresDunkerqueMudboundLa forme de l’eau

Meilleurs costumes

La belle et la bêteLes heures sombresLe fil cachéLa forme de l'eauVictoria and Abdul

Meilleur montage

Baby DriverMoi, TonyaLa forme de l’eauTrois affiches tout près d'Ebbing, MissouriDunkerque

Meilleurs maquillages et coiffures

Les heures sombresVictoria and AbdulWonder

Meilleurs décors

La belle et la bêteBlade Runner 2049Les heures sombresDunkerqueLa forme de l’eau

Meilleur court métrage d'animation

Dear BasketballGarden PartyNegative SpaceLouRevolting Rhymes

Meilleur court métrage de fiction

DeKalb ElementaryThe Eleven O’clockMy Nephew EmmetThe Silent ChidWatu Wote / All of Us

Meilleure chanson originale

Mighty River (Mudbound)Mystery of Love (Appelle-moi par ton nom)Remember Me (Coco)Stand up for Something (Marshall)This is Me (The Greatest Showman)

Meilleure bande son originale

DunkerqueLe fil cachéLa forme de l’eauTrois affiches tout près d'Ebbing, MissouriStar Wars : les derniers Jedi

Meilleur montage sonore

Star Wars : les derniers JediBlade Runner 2049Baby DriverDunkerqueLa forme de l’eau

Meilleur mixage sonore

Star Wars : les derniers JediBlade Runner 2049Baby DriverDunkerqueLa forme de l’eau

Meilleurs effets visuels

Blade Runner 2049Guardians of the Galaxy v. 2Kong: Skull IslandStar Wars : les derniers JediLa planète des singes : suprématie