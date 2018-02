Parler ouvertement d’amour et de sexualité à l’Institut Keranna

L'Institut secondaire Keranna de Trois-Rivières a tenu, jeudi, son 6e colloque sur la santé sexuelle. Au cours de la journée, les élèves de 4e secondaire ont eu droit à plusieurs conférences traitant notamment d'infections transmises sexuellement et d'exploitation sexuelle.

Pour parler de l’importance du port du condom, le président fondateur de l’organisme Ruban en route, François Blais, a animé avec humour un jeu-questionnaire. Il est lui-même séropositif.

En exposant la réalité aux élèves « sans les traumatiser, sans leur faire peur », il espère leur avoir enseigné le respect de soi.

En 2018, on n’a plus le choix. Une relation sexuelle sans condom ça ne fonctionne pas. François Blais, président fondateur, Ruban en route

Des élèves semblent avoir capté le message. Un élève reconnaît avoir appris plusieurs choses que les jeunes « ont besoin de savoir », alors « qu’il y a de plus en plus de choses qui se passent » dans leurs vies.

Une de ses collègues ajoute que l’activité a fait réfléchir les participants, tout en leur inculquant « de belles valeurs ».

Une série-choc qui aide à démystifier des tabous

Pour aborder les thèmes de la violence et de l’exploitation sexuelle, la série Fugueuse a été au centre de plusieurs discussions. Diffusée à TVA, la populaire émission traite de ces sujets de façon crue, parfois même dure.

Selon les responsables, les conférences permettent aux jeunes de recarder les thèmes difficiles abordés par cette série.

« Dans la réalité, on n’est pas dans un grand centre, explique Chantal Croisetière, directrice des services aux élèves à l’Institut secondaire Keranna. Mais les ados ne sont pas à l'abri de tout ça. Je pense que c’est important que les parents aussi, sans être dans la peur, soient conscients des possibilités. Donc je pense que plus on est informés, plus les risques diminuent. »