Patrick Charlebois remet un don important pour l'unité de néonatalogie

Patrick Charlebois peut réellement dire mission accomplie. En plus d'avoir complété sept marathons en sept jours sur sept continents, il a réussi à amasser plus d'argent que prévu. Il remettra 93 495 $ à la Fondation régionale pour la santé de Trois-Rivières (RSTR). Les fonds permettront l'achat d'équipements pour l'unité de néonatologie du centre hospitalier.

Le Trifluvien s’était donné comme défi d'amasser 77 777 $ pour la Fondation régionale pour la santé de Trois-Rivières. Il a donc dépassé son objectif.

[Je suis] très fier, très content de la différence qu’on va faire dans la vie des gens. Patrick Charlebois

Grâce à cet argent, l'unité pourra faire l’acquisition d’un chauffe-lait, d’un moniteur de transport, d’un système pour mieux repérer les veines et d’une vingtaine de fauteuils convertibles en lit pour les pères.

Patrick Charlebois est le premier Canadien à avoir participé au World Marathon Challenge. Il a relevé le défi en janvier 2017.

En entrevue à l’émission 360 PM, le marathonien a révélé que la générosité des gens a été sa principale source de motivation tout au long de ce défi sportif d’envergure.

« On se sent un peu seul, et à un moment donné, on se demande ce qu’on fait là, raconte-t-il. On n’est pas obligé de faire ça! Mais on se rappelle qu’il y a de jeunes familles, des enfants, qui dépendent de nous parce qu’on a incité des gens à donner à la cause. Pour moi, ça a vraiment fait une différence. »

Patrick Charlebois a couru des marathons en Antarctique, à Punta Arenas au Chili, à Miami aux États-Unis, à Madrid en Espagne, à Marrakech au Maroc, à Dubaï aux Émirats arabes unis, ainsi qu’à Sydney en Australie.

Prochains défis

Son objectif est atteint, mais Patrick Charlebois a déjà d’autres projets en tête. Il termine d'abord la rédaction d’un livre au sujet de son aventure qui devrait être publié au printemps prochain. L’année prochaine, l’athlète pourrait encore repousser ses limites.

« J’ai été approché pour d’autres défis, révèle-t-il. Je suis en réflexion présentement pour savoir ce que je choisis pour 2018. »