Pénurie de moniteurs de camps de jour

Les camps de vacances et de jour de la Mauricie et du Centre-du-Québec éprouvent des difficultés à trouver des moniteurs de camps de jours, dans un contexte de plein emploi .

Plusieurs villes comme Trois-Rivières et Nicolet reconnaissent avoir eu du mal à combler les effectifs cette année dans les camps de jour municipaux.

La Ville de Trois-Rivières a dû embaucher une main-d'oeuvre plus jeune qu'à l'habitude.« On a été obligés d'engager des jeunes du secondaire 5, ce qui était arrivé dans le passé, mais c'était de rares exceptions », souligne le porte-parole de la Ville de Trois-Rivières, Yvan Toutant.

Dans plusieurs municipalités, les ratios d'enfants par moniteur sont plus élevés et les jeunes pourraient faire moins de sorties cette année, faute de personnel suffisant pour les encadrer. Déjà, les villes cherchent des solutions pour l'an prochain.

« À la suite de la période estivale, on veut pour les moniteurs qui ont une évaluation positive et qui ont un intérêt à avoir un emploi l'an prochain, déjà leur confirmer un retour pour l'été prochain », indique Geneviève Duval, la directrice Service communauté à la Ville de Nicolet.

Campagne médias sociaux

À Trois-Rivières, une campagne vidéo dans les médias sociaux tentera de convaincre la jeune main-d'oeuvre de tenter l'expérience d'être moniteur de camps de jour.

« Avec deux animateurs d'expérience, ils vont venir nous parler de c'est quoi le travail d'animateur de camps de jour, c'est quoi les bienfaits et enfin de faire la promotion de ce travail-là », soutient le porte-parole de la Ville de Trois-Rivières, Yvan Toutant.

En attendant de voir si les efforts vont porter fruit, les moniteurs de cette année, eux, ne manquent pas d'arguments et d'enthousiasme pour convaincre les futurs jeunes de se lancer« C'est une super belle expérience de groupe, on a une belle gang de moniteurs, on a du fun ensemble, ça nous montre à avoir du leadership et à se dégêner », souligne Mathilde Maheu, monitrice au camp de jour de la Ville de Nicolet.

Les heures sont longues et le salaire n'est pas toujours des plus compétitifs, mais pour les jeunes moniteurs des camps de jour de la région, c'est le plus beau métier du monde.

« J'ai toujours aimé les enfants, donc moi les enfants c'est une passion. Je suis grande soeur plusieurs fois, donc j'ai toujours des enfants à la maison », mentionne la coordonnatrice du camp de jour de la ville de Nicolet, Alexie Drufresne.

D'après un reportage d'Élizabeth Ryan