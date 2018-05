Plaidoyer pour un accouchement respecté

Quels droits ont les mères lors de la naissance de leur enfant? Alors que se termine la Semaine mondiale pour l'accouchement respecté (SMAR), un couple de Saint-Célestin souhaite que les femmes soient mieux informées des droits qu'elles ont lors de ce moment important.

La naissance du premier enfant de Myra Colbert et Michel Noël n’a pas été de tout repos. Des complications surviennent à la 36e semaine de grossesse et la jeune maman doit être provoquée. Malgré cela, Myra Colbert souhaite toujours accoucher de façon naturelle, sans avoir recours à l’épidurale. Le couple affirme toutefois que des membres de l’équipe médicale étaient réfractaires à leur demande.

« On a senti du ton de l’infirmière que c’était un peu imposé », affirme Michel Noël.

Myra Colbert se souvient de ce qu’on lui a dit à ce moment.

« Un accouchement provoqué, c’est long, ça se peut que tu n’accouches pas avant demain matin, ça va vraiment faire mal », énumère-t-elle.

Le couple affirme que l’équipe médicale n’a pas pris en considération les conditions qu’ils désiraient pour l’arrivée au monde de leur fils, Benjamin. Il affirme également que l’infirmière empêchait Myra Colbert de manger ou de boire.

L’infirmière insistait pour que je reste couchée sur le dos pendant le travail. C’est impossible de vivre des contractions couchée sur le dos! Mira Colbert

Manque d'écoute

L’accompagnante à la naissance du couple, Mélanie Bilodeau, qui était présente lors de l’accouchement, a aussi eu l’impression que le droit des parents n’a pas été respecté.

« Ils avaient peu d’espace pour nommer leur souhait. Il y a eu atteinte pas seulement à l’intégrité physique, mais à l’intégrité psychologique », affirme-t-elle.

Quand on accouche, on a besoin de se sentir en confiance on a besoin de sentir que l'environnement autour nous met en confiance, nous sécurise. Mélanie Bilodeau, accompagnante à la naissance

Mélanie Bilodeau remarque que plusieurs parents ne sont pas au courant des droits qu’ils ont lors d’un accouchement.

« On a le droit d'être accompagné de la personne de son choix, on a le droit d'accoucher dans nos propres vêtements, en salle de naissance. On a le droit demander que l’ambiance soit respectée, que le personnel chuchote, qu'on tamise les lumières, qu’on installe une petite musique, pour accoucher dans un climat de calme et de confiance », illustre-t-elle.

Michel Noël et Myra Colbert espèrent que plus de parents sauront faire valoir leurs droits dans des situations semblables.

« Un accouchement, c'est une étape tellement importante. Il faut que ça se fasse dans les règles de l'art », croit Myra Colbert.

Avec les informations d'Anne-Andrée Daneau