Plus d'humour au Festival de la blague de Drummondville cet été

Anthony Kavanagh, Stéphane Fallu, Philippe Laprise, Patrick Groulx, Alexandre Barette et Adib Alkhalidey sont parmi la brochette d'humoristes invités à la deuxième édition du Festival de la blague de Drummondville.

Six humoristes seront présentés chaque soir de l'événement, les 2, 3 et 4 août à l'Amphithéâtre Saint-François. Une autre soirée, animée par Arnaud Soly, aura lieu au Pub La Sainte-Paix le 1er août .

L'an dernier, 3600 spectateurs ont assisté aux deux jours de l’événement, orchestré par les membres du groupe Les Trois Accords, qui s'était tenu à guichets fermés l’an dernier. « On a eu une super réaction des gens qui sont venus et qui sont même restés sous la pluie et dans les intempéries les plus intenses. On a récidivé et on passe à quatre jours. C'est plus gros, mais ça va être intéressant de voir ce que ça donne », indique Simon Proulx.

Les billets sont en vente dès maintenant.