Plus facile de contester les contraventions de stationnement

Un jugement récent de la Cour d'appel du Québec pourrait permettre aux automobilistes de contester plus facilement les constats d'infraction, notamment en matière de stationnement.

Les municipalités du Québec devront clarifier leur réglementation en matière de stationnement, sans quoi, il sera dorénavant plus simple de les contester.

Depuis que la Cour d’appel s’est prononcée sur la question, le 14 février, il est maintenant possible d’invoquer une erreur commise de bonne foi, un motif qui était jusqu’à tout récemment irrecevable devant un juge.

La Cour d’appel a donné raison à une résidente de Saint-Jérome, Louise Sauvé, qui plaidait avoir payé son espace de stationnement, mais dans le mauvais parcomètre.

Depuis 30 ans, les tribunaux ne permettaient pas ces défenses, en invoquant que les infractions de stationnement sont de « responsabilité absolue » et que le simple fait « d’accomplir l’acte prohibé » écartait les moyens de défense, indique le jugement. Or, la Cour d’appel a changé cette situation.

Pour éviter les contestations basées sur les erreurs de bonne foi, les Municipalités et les Villes devront réécrire leur réglementation et indiquer clairement qu’il s’agit d’infractions de responsabilité absolue, a indiqué la Cour d’appel.

Un jugement qui ne fera pas l’objet d’un appel devant le plus haut tribunal du pays, indique l’Union des municipalités du Québec (UMQ).

« Chaque municipalité va devoir évaluer sa propre situation et adapter son règlement pour se conformer au jugement de la Cour d'appel. Nous, à l'UMQ, via nos services juridiques, nous sommes disponibles pour nos membres », affirme le conseiller aux communications et aux relations médias à l'UMQ.

La brèche pourrait être de courte durée, car les Villes pourraient modifier leur règlement pour la refermer. Trois-Rivières et Shawinigan indiquent qu'elles sont à évaluer et analyser la portée du jugement et verront ensuite si elles souhaitent adapter leur règlementation pour fermer la porte aux contestations basées sur les erreurs de bonne foi.

Avec des informations de Sarah Désilet-Rousseau