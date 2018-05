Près de 1 million en amendes pour de la contrebande de tabac

La Cour du Québec a reconnu coupable quatre personnes de Trois-Rivières et Bécancour de contrebande de tabac. Leurs peines totalisent 930 290 $.

Claire Bossé et Jules Girard, tous deux de Bécancour, écopent d'amendes de 333 660 $ chacun. Ils ont un an pour s'acquitter de leur dette. Le 4 juillet 2016, les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) ont effectué une perquisition et ont saisi des cigarettes de contrebande. La preuve a permis de démontrer qu’au total, 560 000 cigarettes de contrebande avaient été vendues. La cour a ordonné la confiscation et la destruction du tabac saisi, ainsi que la suspension du permis de conduire de M. Girard pour quatre mois. M. Girard n'en est pas à sa première infraction en la matière.

Le Trifluvien, Pierre Boisclair, devra pour sa part payer 193 700 $ d'ici un an. Le 4 juillet 2016, les policiers ont effectué une perquisition à sa résidence et y ont saisi des cigarettes de contrebande. La preuve a permis de démontrer qu’au total, 444 266 cigarettes de contrebande avaient été écoulées. M. Boisclair est un récidiviste en matière de contrebande de tabac.

René Lahaie de Trois-Rivières a lui aussi été reconnu coupable de contrebande de tabac. Il doit verser à la cour 69 270 $ avant les trois prochains mois. Le service de Sécurité publique de la Ville de Trois-Rivières a effectué une perquisition le 10 novembre 2016 à son domicile. Ils ont trouvé 46 000 cigarettes de contrebande. M. Lahaie est aussi un récidiviste en matière de contrebande de tabac.