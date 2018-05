Privé d'eau : les Latuquois prennent la situation avec philosophie

Les Latuquois sont privés d'eau depuis 2 h mardi matin. La plupart des citoyens rencontrés par Radio-Canada se disent prêts pour cette coupure d'eau et prennent la situation avec philosophie.

Au total, ce sont 5000 résidences qui sont touchées par cette coupure. Parmi les recommandations, les résidents étaient invités à remplir la baignoire pour pouvoir tirer la chasse d'eau de leur toilette. Les services incendie leur demandaient aussi de remplir leur piscine en cas d'incendie. Les autorités recommandaient aussi aux citoyens d'entreposer au moins quatre litres d'eau pour la consommation par personne.

Les citoyens rencontrés par Radio-Canada affirmaient avoir pris les mesures recommandées et ne pas être inquiets outre mesure.

« On fait comme on fait lorsqu'on va au chalet. On se ramasse de l'eau. On fait bouillir de l'eau pour faire notre vaisselle. Je n'achèterai pas des assiettes en carton pour faire manger les enfants. On est capable de faire bouillir de l'eau quand même », s'exclame Marie-Pier Pilon, mère de trois adolescents et propriétaire d'une garderie en milieu familial. Elle affirme avoir rempli les baignoires, acheté des lingettes humides et acheté des bouteilles d'eau pour la consommation. Mme Pilon indique que certains de ses voisins ont commandé des toilettes chimiques pour la durée de la coupure d'eau.

Certains ont décidé de quitter la Ville le temps de la coupure.

Travaux nécessaires

L'usine de carton WestRock est responsable des travaux, puisqu'elle utilise à 80 % les réserves d'eau. Elle paiera d'ailleurs 80 % de la facture de 6 millions de dollars.

La conduite d'eau qui sera changée mesure 111,76 cm et était toujours en bois. Au total, 671 mètres de conduite seront remplacés par un tuyau plus résistant.

« On avait de plus en plus de fuites d'eau et on pouvait de moins en moins garantir l'intégrité de la structure. [...] Il va y avoir de moins en moins de coupures d'eau. Ça, c'est garanti », affirme le directeur des opérations de Westrock, André Bérubé.