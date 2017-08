Public conquis au spectacle de Styx

Le son rock du légendaire groupe Styx a empli le site de l'Amphithéâtre Cogeco jeudi devant une foule imposante à l'ouverture de Trois-Rivières en Blues.

Un résumé d’Anne-Andrée Daneau

Plusieurs milliers de personnes ont assisté à ce spectacle attendu; les 3 500 places assises avaient trouvé preneur et l’espace gazonné semblait complètement occupé.

Pour briser la glace, le groupe a choisi une pièce tirée de leur nouveau répertoire; Gone gone gone.

Les membres ont enchaîné avec plusieurs succès comme Suite Madame Blue, Come Sail Away, Long Night et Lady.

Le chanteur, Lawrence Gowan, a charmé le public en parlant à plusieurs reprises en français.

Originaire de l’Écosse, il a grandi à Toronto et évolué comme artiste solo et membre du groupe Styx.

Il a raconté une anecdote en français concernant Trois-Rivières, car il y était en juillet 1999, quelques jours avant de se joindre à Styx.

La soirée a atteint un sommet lorsque seul sur scène, il a chanté une pièce tirée du répertoire d’Harmonium, Pour un instant.

Plusieurs se demandaient si le bassiste, Chuck Panozzo, allait être présent. Son état de santé varie puisqu’il est séropositif. Au grand bonheur du public, il est apparu le temps d'une chanson à 22h30 ainsi que lors de la finale.

Styx a eu droit à plusieurs ovations, les spectateurs chantaient en plus d’être souvent debout pour danser.

De nombreux admirateurs suivent le groupe depuis des années, voire des décennies.

Tous ont eu l’air comblés.

Le groupe The Damn Truth a électrisé la foule en première partie. La voix puissante de la chanteuse Lee-La Baum a su plaire aux amateurs de rock.

Défi logistique

Accueillir un groupe tel que Styx nécessite une organisation particulière avec une sécurité renforcée et plusieurs restrictions.

Les médias n'étaient autorisés qu'à filmer la première minute de la première chanson.

« Quand on a eu Céline Dion l’année passée, quand on a eu ZZ TOP, que là on a Styx maintenant, on a toujours des demandes assez spécifiques au niveau de la sécurité », explique le directeur de la Corporation des événements de Trois-Rivières, Steve Dubé.

Styx est en tournée au Québec ; il se produira entre autres à Pointe-Claire, Saint-Joseph-de-Beauce et Saguenay.