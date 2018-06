Se tirer une bûche avec le conteur en herbe Steven Slab

Steven Slab se dit « conteur extravagant fermenté sur levures sauvages »! Le conteur sherbrookois propose une tournée étonnante cette semaine. Il raconte ses histoires dans les écoles le jour et dans les microbrasseries de la région en soirée.

Un texte d'Anik Moulin

Steven Larivière-Beaudoin est originaire de Victoriaville. Le jeune conteur en est à sa troisième année en enseignement à l'Université de Sherbrooke. C'est sa grand-mère Yolande Désilets qui lui a donné la piqûre du conte.

On se promenait sur sa chaise berçante magique dans la cuisine. On écoutait les Saisons de Vivaldi et elle nous racontait des histoires qui se finissaient pas. Ce qui m'impressionnait, c'est qu'elle n'avait pas de livres. C'est la chaise qui lui disait les histoires! Le côté magique de la chose m'a marqué!

Steven Slab, conteur