Shawinigan en réflexion pour relocaliser les camps de jour de Val-Mauricie

À la suite de l'incendie qui a complètement ravagé le bâtiment principal de la station de plein air Val-Mauricie, la Ville de Shawinigan travaille sur des solutions afin de transférer ailleurs les jeunes qui devaient s'y rendre cet été pour participer aux activités du camp de jour.

Jusqu'à maintenant, la Ville de Shawinigan a reçu 475 inscriptions pour son camp de jour. Avec plus de 150 jeunes inscrits et une liste d'attente, Val-Mauricie est le plus populaire des quatre sites du camp de jour de la ville.

Le directeur des communications de Shawinigan, François St-Onge, indique que des rencontres ont lieu lundi à ce sujet. Des discussions sont notamment en cours avec la Commission scolaire de l'Énergie pour tenir les activités du camp de jour dans une école.

Pendant ce temps, la responsable de la station de plein air Val-Mauricie, Marie-Louise Tardif, propose d'accueillir des jeunes au parc de l'Île Melville, dont elle est la directrice générale.

Reconstruira, reconstruira pas?

La directrice générale du parc de l'île Melville et responsable de la station de plein air Val-Mauricie, Marie-Louise Tardif, souhaite que le bâtiment soit reconstruit à temps pour la prochaine saison hivernale.

De son côté, la Ville indique qu'il est trop tôt pour parler de reconstruction.

« C’est sûr que quand on a un bâtiment comme celui-là déjà existant, on s’en sert, a convenu François St-Onge. Maintenant, quand vient le temps de reconstruire, il faut se poser les bonnes questions, savoir quelles en sont les utilisations, quels sont les besoins futurs. »

La SQ continue l’enquête

La Sûreté du Québec est encore en train d’analyser et de vérifier s'il y a matière à mener une enquête, dans le dossier de l’incendie du bâtiment principal à Val-Mauricie.

La cause de l'incendie est toujours inconnue, mais il est considéré d'origine suspecte.

Des techniciens en scène d'incendie de la Sûreté du Québec se sont présentés sur place, samedi.