Simulation d'un grave accident de la route pour des futurs ambulanciers

Quelque 110 étudiants du Collège Shawinigan ont été plongés dans l'action de leur futur métier. Une simulation d'un grave accident de la route s'est tenue lundi devant l'établissement d'enseignement.

Le scénario catastrophe : un autobus a manqué de freins dans la côte du Collège et est entré en collision avec quatre véhicules sur le campus.

Les futurs ambulanciers et infirmiers ont dû gérer 32 personnes, dont 28 victimes, tous des comédiens.

« Le but de la simulation c’est toujours de rendre réaliste le plus possible la situation, d’avoir des cas quasi réels », explique Luc Grenier, coordonnateur du Centre virtuel d'immersion clinique du Collège Shawinigan.

Participation des services d'urgence

Les étudiants ont pu compter sur la collaboration de pompiers de Shawinigan et de policiers de la Sûreté du Québec, ce qui a permis de rendre la simulation plus réaliste.

« Ce n'est pas le genre d'intervention qu'on fait souvent, dit François Lelièvre, directeur du Service de sécurité incendie de Shawinigan. Ça nous donne la possibilité de mettre en pratique de la théorie qu'on a apprise pour la désincarcération et de mettre en commun le travail qui est fait avec les policiers et les ambulanciers. »

Les blessures simulées sont graves. Une victime a même dû être transportée par hélicoptère. Cette partie de la simulation a été possible grâce à la participation de la compagnie Air Medic, qui a saisi l'occasion pour faire un entraînement avec des membres de son équipe.

Faire la simulation, c’est mettre [les étudiants] dans un contexte de dangerosité où ils ont droit à l’erreur. Luc Grenier, coordonnateur du Centre virtuel d'immersion clinique du Collège Shawinigan

Les étudiants des programmes de Technologie d'analyses biomédicales et d'Art, lettres et communication, profil journalisme, ont aussi participé à la simulation et ont pu mettre en pratique ce qu'ils ont appris en classe dans un contexte réel.

Cette simulation permettra aux enseignants de cibler les forces des étudiants et les éléments à améliorer.

« Ils n'ont pas été tant utilisés, les pompiers, remarque David Ouellette, un enseignant. C'est un aspect sur lequel on va revenir. »

Avec les informations de Marie-Pier Bouchard.