Spectacle pour souligner le Movember à Shawinigan

Un spectacle impliquant trois groupes musicaux de la région, deux humoristes de Montréal et un DJ sera présenté le 3 novembre au Salon Wabasso de la Shop du Trou du Diable à Shawinigan pour le Movember.

Lady Muffintop est un groupe de financement officiel enregistré auprès de Movember Canada depuis plusieurs années.

Le mouvement a pour but d’amasser des fonds pour soutenir la recherche sur le cancer de la prostate ; le cancer le plus souvent diagnostiqué chez les hommes au Canada.

Les membres de Lady Muffintop avaient décelé un essoufflement du mouvement, ce qui les a poussés à aller plus loin lors de cette 5e campagne de financement pour la recherche sur la santé masculine.

Après avoir sollicité des dons au cours des dernières années avec des capsules humoristiques en ligne, ils transportent leur humour sur scène avec un spectacle intitulé le Prostatron.

Lady Muffintop fait le pari qu'un spectacle de variétés permettra de rassembler plus de gens, de les sensibiliser et d'amasser un montant plus important.

Le spectacle aura lieu le 3 novembre et les billets sont en vente au coût de 18 $.

Par ailleurs, la moitié des recettes de ventes de bière lors de cette soirée ira à la cause.

Cette année, les membres du groupe ont décidé de remettre une partie du montant au Centre de prévention suicide Centre-de-la-Mauricie Mékinac.

Avec les informations de Marie-Pier Bouchard