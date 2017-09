Sprint final avant l’arrivée des élèves au Mont-Bénilde

La commission scolaire La Riveraine met les bouchés doubles pour accueillir les élèves de l'école Le Rucher de Saint-Sylvère, au Faubourg Mont-Bénilde à Bécancour.

Il faut nettoyer et placer tout le matériel qui est venu des quatre coins de la commission scolaire. Et même s’il reste beaucoup de travail à faire dans les prochains jours, le secrétaire général de la commission scolaire La Riveraine, Pascal Blondin, est satisfaite du travail accompli jusqu’à maintenant.

On a eu des contractants des sous-contractants qui nous ont aussi mis en priorité. [...] Les élèves n'auront manqué que six journées d'école. On est pas mal fier du travail qui a été effectué. Pascal Blondin, secrétaire général de la commission scolaire La Riveraine

Le 16 août dernier, l'école Le Rucher qui accueillait les élèves au cheminement particulier de la commission scolaire a été complètement rasée par les flammes. Des travaux de réfection de la toiture seraient à l'origine de l'incendie. La commission scolaire planifie une reconstruction, mais il est difficile de dire quand la nouvelle école sera prête.

« On ne peut pas vous dire combien de mois, mais on est en processus pour la reconstruction et on n’a pas d'expérience dans la reconstruction. Ce sont nos premières expériences d'incendie et de reconstruction », explique M. Blondin.

Les parents sont attendus le mercredi 6 septembre au Faubourg Mont-Bénilde pour rencontrer le personnel. Les élèves feront officiellement leur rentrée le lendemain, 22 jours après l'incendie de leur école.