Surdose mortelle dans une maison de thérapie : une mort évitable?

Une semaine après la publication du rapport du coroner sur la mort par surdose de drogues, en décembre 2016, d'une résidente de la Maison Carignan, des témoins soulèvent des questions. L'un d'eux a confié à Radio-Canada qu'il demande au Bureau du coroner de rouvrir le dossier.

Un texte de Marie-Pier Bouchard

Zacharie Bouffard a côtoyé de près Lyndia Hamel, cette jeune femme qui est décédée d’une surdose de drogues dans les murs de la Maison Carignan le 27 décembre 2016. Elle y suivait une thérapie pour une dépendance, une ordonnance du tribunal.

Selon lui, l’histoire présentée dans le rapport d’investigation du coroner Pascal Pelletier, un document de deux pages rédigé à partir du rapport de l’enquête des policiers, est incomplète. Il raconte entre autres avoir recueilli des confidences de Lyndia Hamel quelques heures avant son décès.

À peine revenue à la Maison Carignan après deux jours de congé à l’extérieur, Lyndia Hamel aurait confié à Zacharie Bouffard qu’elle venait de consommer des opiacés et des benzodiazépines à l’intérieur du centre, une combinaison très dangereuse selon Zacharie Bouffard, qui a vécu une histoire de dépendance similaire à celle de la jeune femme.

Elle lui aurait dit qu'elle préférait mourir plutôt que de retourner en prison.

Elle m’a dit : "je leur ai avoué [aux intervenants] que j’avais consommé pendant ma fin de semaine. Ils vont appeler la police, je vais retourner en prison et je ne veux pas retourner en prison. Moi je me pète la face ce soir, je me passe et c'est fini" », raconte Zacharie Bouffard. Zacharie Bouffard, ex-résident de la Maison Carignan

Une mort évitable?

Craignant pour la sécurité de la jeune femme, il aurait informé les intervenants de ces confidences et il raconte qu’il a suggéré à plusieurs reprises d’appeler les secours. Une dizaine de demandes ignorées selon lui.

« C'est sûr que je l'ai dit assez souvent pour qu'on me dise de me mêler de mes affaires. Qu'ils avaient la situation sous contrôle. On m'a écouté, mais on ne m'a pas pris au sérieux », témoigne Zacharie Bouffard.

Pour Zacharie Bouffard, la mort de Lyndia Hamel était évitable et avec du recul, il regrette de ne pas avoir pris les choses en main.

J'aurais dû appeler la police moi-même ou les ambulanciers pour leur dire: "il se passe de quoi pis ils ne font rien". Zacharie Bouffard, ex-résident de la Maison Carignan

Elle aurait fait les mêmes confidences à Julie Austin, une résidente qui a été invitée à surveiller Lyndia Hamel cette nuit-là. Mme Austin est infirmière de formation.

« Je l'ai couchée, elle était dans le lit d'en bas, je suis montée dans mon lit et je me disais: "je ne peux pas m'endormir, elle a pris de l'hydromorphone (Dilaudid)". Je me concentrais sur sa respiration et c'est sur ça que je me suis endormie », raconte-t-elle.

Le lendemain matin, elle a retrouvé le corps inanimé de Lyndia Hamel dans son lit. La seringue et le sachet de poudre retrouvés à son chevet indiquent qu'elle s'est injectée la dose fatale dans la nuit selon le rapport du coroner.

Ça fait plus d'un an que je vis avec ça. Elle était déjà raide quand je l'ai retournée. Juslie Austin, ex-résidente de la Maison Carignan

Selon Mme Austin, Lyndia Hamel aurait dû être transférée dans un établissement de santé quand les intervenants ont su qu’elle avait consommé.

Des regrets

Zacharie Bouffard affirme qu'on ne lui a jamais demandé sa version des faits. Aujourd’hui, il demande au coroner de rouvrir le dossier. Il souhaite apporter un nouvel éclairage à l’histoire pour que ça ne se reproduise plus.

Est-ce que je le fais pour me déculpabiliser? Aucune idée. Mais je le fais parce que je crois que c'est mon droit et mon devoir d'apporter une lumière là-dessus. Il y a des choses qui ne passent juste pas. Zacharie Bouffard, ex-résident de la Maison Carignan

Selon Zacharie Bouffard, la Maison Carignan n'a pas fait ce qu'il fallait dans de telles circonstances, contrairement à ce qu'elle affirme. Il espère toujours que la direction de la Maison Carignan reconnaisse ce qu'il considère comme étant une erreur. Pour lui, la direction n'a pas tout dit aux policiers.

« Tu aides des gens qui font des erreurs pis qui veulent apprendre de leurs erreurs. Admets les tiennes si tu pousses ces gens-là à les admettre eux-mêmes en thérapie pour qu'ils se regardent de façon objective pour en arriver à un changement », commente-t-il.

Zacharie Bouffard affirme qu’il a déjà entamé les démarches pour présenter sa version des faits au Dr Pascal Pelletier, le coroner au dossier.

La porte-parole du Bureau du coroner explique que si une personne remet en question les faits ou les conclusions d'un rapport, elle peut soumettre les informations qui seront ensuite examinées.

Nous avons tenté d'obtenir la réaction de la Maison Carignan, sans succès jusqu'à maintenant.