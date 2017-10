Taxes municipales à Trois-Rivières : les promesses des candidats

À Trois-Rivières, les taxes municipales sont plus élevées qu'à Sherbrooke ou à Saguenay, des villes de taille similaire. C'est l'une des données qui ressort de notre série de reportages En a-t-on pour notre argent?. Les candidats à la mairie ont chacun leur proposition à ce sujet.

Jean-François Aubin s'engage à geler les taxes en 2018 s'il est élu.

« Ça a monté dans les 16 dernières années.. Tout le temps qu'Yves Lévesque a été au pouvoir, il y a eu des hausses de taxes. Est-ce qu'on avait besoin tout le temps d'augmenter? Est-ce qu'on avait besoin d'augmenter tout le temps autant? Je pose des questions et je dis que là il faut qu'on réduise le rythme », affirme le candidat Jean-François Aubin.

Yves Lévesque affirme que le niveau de taxation actuel est justifié. Le dernier budget de son administration contenait une hausse de taxes de 0,9 % en 2017.

Le maire sortant préfère se comparer à d’autres grandes villes où, pour une maison unifamiliale moyenne, les gens paient plus de taxes.

« Pour la même maison ici à Trois-Rivières et on la déplace ailleurs, est-ce que les gens payent plus cher de taxes ici qu'ailleurs? La réponse est non », dit-il.

André Bertrand propose, lui, de baisser les taxes en 2019.

« Oui, il y a des opérations qui doivent être faites, les égouts c'est important. Mais des choses comme le Colisée, moi je mettrais une pause là-dessus avant de dépenser 52 millions de dollars, j'y penserais à deux fois », explique l’ancien commissaire industriel chez Innovations et développement économique de Trois-Rivières (IDÉ).