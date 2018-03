« Tous ruraux », une réflexion sur la ruralité portée par Fred Pellerin

La campagne « Tous ruraux », lancée mardi par Solidarité rurale du Québec, souhaite rétablir des ponts entre les gens de la ville et ceux de la campagne. Le parrain de la campagne, le conteur Fred Pellerin, était un porte-parole tout désigné.

Fred Pellerin, qui vit toujours dans la petite municipalité de Saint-Élie-de-Caxton, en Mauricie, parle lui-même de la ruralité et des villages dans ses contes depuis une quinzaine d’années.

Ce qu’on avait envie de faire, c’est de proposer quelque chose et de redonner une swing à la ruralité en embarquant tout le monde. (...) Pendant longtemps, on a parlé de régions-ressources, on a collé ça en un seul mot pour faire ça propre, comme si la région n’était que ressources. Ce que l’on veut montrer, c’est qu’il y a plus que ça.

Le porte-parole de la campagne « Tous ruraux », Fred Pellerin