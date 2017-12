Traitement des dépendances : l'Assuétude reprend ses activités au Centre-du-Québec

Fermé depuis des mois en raison des rénovations qui devaient y être apportées, le centre de traitement des dépendances l'Assuétude a repris ses activités dans le Centre-du-Québec, au grand soulagement de la communauté impliquée.

« C'est très important d'être accueilli dans une maison qui va te respecter, où on va t'aider au maximum jusqu'à ton plan de sortie pour que tu reprennes ta vie en main », fait valoir sous le couvert de l'anonymat l'un des pensionnaires du Pavillon de l'Assuétude situé à Saint-Guillaume.

« Je commence à découvrir le gars que j'étais avant et la persévérance que je vais mettre dans ma thérapie, c'est ce qui va me porter quand je vais sortir d'ici le 19 janvier », ajoute-t-il.

Plus de 3 millions de dollars ont été investis depuis juin dans les installations de l'organisme sans but lucratif de Saint-Guillaume et de Shawinigan pour répondre plus efficacement aux besoins des centaines de personnes qui en font la demande chaque année.

« On reçoit environ 550 demandes d'évaluation ou de service par année et on était en mesure d'en accueillir environ 325, mentionne Alexandre Ratté, directeur général Pavillon de l'Assuétude. Avec l'augmentation des places à la suite de la réouverture, on devrait être en mesure d'accueillir environ 400 personnes par année dans nos deux points de service. »

Quarante-quatre personnes peuvent être traitées et hébergées simultanément au centre de Saint-Guillaume et une personne sur deux y complèterait sa thérapie avec succès, affirme l'administration. Les travaux ont été certifiés et financés par le CIUSSS Maurice-Centre-du-Québec, qui voit en l'Assuétude un allié d'importance.

« C'est un organisme important pour nous, qui est complémentaire à ce qu'on fait au CIUSSS et qui est souvent en partenariat avec nos équipes d'intervention, souligne Dany Jolicoeur, conseillère en certificaion au CIUSSS-Mauricie-Centre-du-Québec.