Trois-Rivières en blues : vers une année record?

Le festival Trois-Rivères en blues a attiré beaucoup d'amateurs de musique de partout au Québec et même d'outre-mer, à tel point que l'organisation s'attend à des foules record pour sa 11e année.

Lors du concert du groupe Styx vendredi, les 3500 sièges étaient occupés ainsi qu'une bonne partie de la zone gazonnée.

On est tellement contents, c'est une des plus grosses éditions du festival, si ce n'est la plus grosse. Marie-Michelle Mantha, directrice des communications, Corporation des événements de Trois-Rivières

« On a vu que les spectacles présentés à l'amphithéâtre, Styx, Johnny Lang, Mavis Staple, Walter Trout, ont vraiment attiré les amateurs de blues, mais également des gens qui ont voulu en apprendre davantage sur cette musique », dit Marie-Michelle Mantha, directrice des communications à la Corporation des événements de Trois-Rivières.

Des visiteurs de partout

L'organisation fait valoir que plus de 50 % des visiteurs proviennent de l'extérieur de la région.

Des touristes allemands sont restés à Trois-Rivières plus longtemps que prévu après avoir constaté que le festival s'y déroulait.

« Nous sommes en vacances depuis trois semaines en escapade routière. Nous sommes allés visiter Toronto, Montréal et maintenant nous partons à Québec et Halifax. En passant devant la scène, on s'est dit que c'était de la bonne musique! C'est vraiment plaisant d'être ici », a lancé en anglais l'allemand Jonathan Lemnitzer.

Cette année, comme tous les quatre ans, le festival a effectué une étude sur l'achalandage touristique. Le sondage permettra de déterminer qui est la clientèle type de l'événement.

D'après les informations d'Anne-Andrée Daneau