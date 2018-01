Un 1er Grand Prix Snowcross à Shawinigan

Les amateurs de motoneige se donnent rendez-vous aux abords du Centre Gervais Auto de Shawinigan cette fin de semaine. Le Grand Prix Snowcross s'y tient pour une première fois et des passionnés d'un peu partout s'y sont rencontrés.

« C'est bien plaisant d'avoir une course dans la région », note Dominic Babineau, gérant d'équipe de course de snowcross. Ça rend la compétition plus accessible, selon lui.

Ça permet de retourner coucher à la maison, d'être en famille et les amis peuvent venir nous voir aussi. C'est notre grosse fin de semaine dans l'année. Dominic Babineau, gérant d'équipe de course de snowcross

« Selon nous, c'est quelque chose qui manquait dans la région, de par sa centralité, de par tous les mordus de motoneige qu'il y a dans la région, dit pour sa part le promoteur Keven Hébert. On était convaincus que ce serait un succès ».

Alors qu'une centaine de pilotes participaient à la course de snowcross, une autre épreuve, celle des courses d'accélération du circuit TSR, a dû être annulée en raison d'un problème de logistique. Les organisateurs assurent que ce n'est que partie remise.

Les organisateurs espèrent que Shawinigan puisse encore être l'hôte de l'événement pour les trois années à venir.

Avec les informations de Camille Carpentier