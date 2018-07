Un accident fait un mort sur l'autoroute 40 à Trois-Rivières

Un homme de 38 ans a perdu la vie dans une collision entre deux camions et une voiture, mercredi, sur l'autoroute 40 à la hauteur du secteur Pointe-du-Lac à Trois-Rivières. Une autre personne est grièvement blessée, mais on ne craint plus pour sa vie.

Un camion lourd aurait heurté un autre camion, possiblement en raison d'une crevaison, alors qu’ils circulaient tous deux en direction ouest sur l’autoroute.

Le camion qui a été frappé a traversé le terre-plein et s’est retrouvé en direction est, où il a heurté un véhicule.

Un des trois conducteurs est mort, a confirmé la Sûreté du Québec (SQ). Son décès a été constaté sur place. Un autre conducteur est gravement blessé, tandis que le troisième a subi un choc nerveux.

Ralentissement de circulation

L’autoroute 40 a été fermée en direction est, causant un important ralentissement de circulation qui s'est fait sentir jusque sur la 138, une route alternative empruntée par les automobilistes.

Les voies ont été rouvertes sur la 40 est en milieu d'après-midi mercredi.

Les pompiers se sont rendus sur place ainsi qu'une équipe de reconstitution de la SQ.