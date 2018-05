Le Cirque du Soleil a présenté mardi matin, à Montréal, un avant-goût du spectacle hommage aux Colocs, Juste une p'tite nuite. Ce quatrième spectacle hommage devrait mettre en valeur les percussions sur la scène de l'Amphithéâtre Cogeco.

Alors que le Cirque du Soleil avait demandé à 15 artistes féminines de reprendre les chansons de Luc Plamondon pour le spectacle Stone l’an dernier, l'équipe de création a cette fois opté pour les bandes originales des Colocs, qui seront parfois modifiées.

On veut faire le party avec une petite larme aux yeux. Jean-Guy Legault, metteur en scène

Le directeur musical du spectacle, Jean-Phi Goncalves, croit que les chansons de Dédé Fortin portent toujours un message fort et actuel.

« Tout ce qui parle de l’être humain et de ses états d’âme est encore d’actualité et le sera toujours. Il y a aussi les critiques sociales qu’il fait avec La rue principale, par exemple, qui peuvent encore s’appliquer aujourd’hui et même encore plus », a-t-il mentionné.

Le spectacle sera présenté 20 fois à l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières du 18 juillet au 18 août 2018. Une vingtaine d’artistes monteront sur scène pour l’occasion.

Il s’agira du quatrième spectacle hommage à être présenté par le Cirque du Soleil après ceux de Beau Dommage, de Robert Charlebois et de Luc Plamondon.

Avec les informations d’Anne-Andrée Daneau