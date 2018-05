Un bris mécanique à l'origine de l'immobilisation d'un train à Drummondville

Le bris d'une mâchoire permettant de relier des wagons entre eux est à l'origine de l'incident survenu avec un train de marchandise mercredi midi à Drummondville, a confirmé le Canadien National (CN).

Le train est demeuré immobilisé durant une demi-heure après qu'un wagon vide destiné à des produits chimiques se soit détaché du convoi, créant un important bouchon de circulation au centre-ville.

Le CN a refusé d'accorder une entrevue sur le sujet. Un porte-parole, Jonathan Abecassis, a cependant mentionné que les freins hydrauliques d'urgence se sont immédiatement activés et qu'il n'y a eu aucun déraillement. Malgré les inspections, ce type de bris survient fréquemment, a-t-il ajouté.

Le maire de Drummondville s'est quant à lui réjoui que le bris mécanique soit sans conséquence.

« C'est comme une voiture : des bris peuvent arriver. On n'est jamais complètement rassuré, parce qu'on est au centre-ville et que, même si on n'y était pas, il y a toujours une question de sécurité. Hier, nos équipes ont été rapides et jamais la sécurité des gens n'a été compromise », a mentionné Alexandre Cusson.