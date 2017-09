Un cheval tombe au Festival western de Saint-Tite

Un cheval s'est effondré mercredi lors de la discipline de monte avec selle dans un rodéo du Festival western de Saint-Tite. L'organisation affirme que le cheval a marché sur sa corde avant, ce qui a causé sa chute.

Au lendemain de l’incident, la jument de 9 ans, Big Sky, se porte bien, malgré une possible commotion cérébrale.

Toute de suite après sa chute, des vétérinaires se sont rendus auprès de l’animal, dans l'arène, et l’ont immobilisé au sol. Ils ont installé une toile blanche le temps de faire l’examen.

Le cheval s’est ensuite relevé en boitant. Il a fait quelque pas et est retombé. Il s’est à nouveau relevé seul et s’est dirigé vers les enclos. Les vétérinaires ont ensuite examiné l’animal une seconde fois et n’ont trouvé aucune blessure.

Le cheval se porte bien, il ne montre aucun signe de blessure. Il sera réévalué plus tard pour s’assurer de son état de santé. Communiqué de presse du Festival western de Saint-Tite

Par voie de communiqué, la direction du Festival affirme que « les observateurs du comité consultatif, dont les membres du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), ont également pu constater l’état de la bête ».

Repos obligé pour Big Sky

Selon les recommandations de l'équipe de vétérinaires du Festival western de Saint-Tite, un animal dans cet état devrait être au repos au moins six mois avant de retourner dans une arène pour y pratiquer le rodéo.

Les activités prévues pour Big Sky sont donc terminées pour le reste du festival. La jument restera en observation au moins encore 72 heures pour s'assurer de sa bonne santé.

Six autres rodéos professionnels sont prévus d’ici la fin du festival, dimanche.

Avec des informations d'Anne-Andrée Daneau