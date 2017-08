Un comédien de la Mauricie dans le prochain film de Denys Arcand

Le comédien de Saint-Étienne-des-Grès, Alexandre Landry, tiendra le rôle principal dans le prochain film de Denys Arcand, Le triomphe de l'argent. L'acteur originaire de la région est connu notamment pour ses rôles dans Gabrielle et De père en flic 2.

C’est son plus grand rôle en carrière. « Au niveau des auditions, j’ai donné tout ce que j’avais, je voulais vraiment décrocher ce rôle-là », confiait M. Landry en entrevue mardi matin à Facteur matinal .

Il y tiendra le rôle d’un livreur doctorant en philosophie de l’Université McGill dans un film d’action. L’interprétation sera selon lui très différente de ses plus récents rôles au cinéma.

« On est très loin de Blue moon et De père en flic. C’est un personnage qui est cérébral, qui réfléchit beaucoup, qui analyse beaucoup, qui a une vision du monde. Et ça, ça fait vraiment du bien à mettre de l’avant. [...] Il y a un rapport à l’esprit que j’adore dans le film de M. Arcand », raconte le comédien.

Son personnage tombe sur une somme d’argent provenant d’un vol à main armée et il devra apprendre à s’outiller pour utiliser ou non cet argent.

Alexandre Landry anticipe toutefois tout le travail à venir pour le tournage de Le triomphe de l’argent.

« J’étais heureux, mais je sais tout le travail que ça implique et je veux vraiment être bon dans ce que je fais. J’essaie de pas trop m’envoler, [...] pour travailler le plus que possible », continue M. Landry.

Le comédien de Saint-Étienne-des-Grès tiendra aussi le rôle de Théodore Bouchonneau dans la série télé L’histoire des pays d’en haut.

« Théodore Bouchonneau, c’est un personnage haut en couleur. [...] C’est un monsieur très vivant, très lumineux », conclut le comédien.