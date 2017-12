Un défilé du père Noël très populaire

Le premier grand défilé du père Noël a connu un franc succès dimanche au centre-ville de Trois-Rivières. Près de 5000 personnes s'étaient réunies pour assister aux festivités.

Un texte de Catherine Bouchard

Les chars allégoriques ont passé sur les rues Notre-Dame, du Fleuve, des Forges, Bonaventure et Royale. Des familles attendaient tout le long du parcours le père Noël.

Les personnes rencontrées sur place se réjouissaient de ce nouvel événement.

« C'est vraiment génial, parce que sinon faut aller à Montréal. Ce n’est pas tout le monde de notre région qui peut y aller. C'est un bel événement familial pour les enfants et les parents », estime Stéphanie Gélinas, accompagnée de son fils Alexis, âgé de deux ans.

La foule dansait aux rythmes des différentes chansons populaires et du temps des Fêtes. Plusieurs enfants avaient le regard brillant en attendant le père Noël.

Une journée lucrative pour les commerçants

L'événement organisé par Bell Media a attiré des milliers de personnes, au grand plaisir des commerçants.

« C'était fou, il y avait plein de monde. Nous autres, on était dehors et on tripait. Puis aussitôt que ça a été terminé, les gens sont rentrés dans les commerces. Plusieurs ont découvert notre commerce parce que la plupart ne connaissaient pas notre existence », élabore la propriétaire de Le Brun en ville, Isabelle Thibault.

Même son de cloche au Café Frida, situé sur la rue des Forges.

« Ça a apporté beaucoup plus de monde, surtout pour ce qui est boissons, des cafés, pour se réchauffer », indique Chloé Rousseau, une employée du café.

Le Jack Saloon, flairant la bonne affaire, a installé un stand de café et chocolat chaud sur la rue très populaire.

« On s'est dit qu'on pourrait profiter de la visibilité que le défilé apporte pour donner des chocolats chauds aux enfants, et puis petits cafés baileys, petit café pour se réchauffer en cette journée un petit peu plus froide. Ça c'est avéré être un excellent succès. On est vraiment content. C'est super cool », affirme le gérant du Jack Saloon, Renaud Goulet.

Les commerçants espèrent que l'événement sera de retour l'an prochain et entendent bien participer plus activement aux festivités.