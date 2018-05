Un grand chef veut réinventer la cuisine en résidence pour aînés

Gagnant de prestigieux concours culinaires, Cédric Chassard aurait pu pratiquer son métier dans un grand restaurant. Il a plutôt choisi de le faire dans une résidence pour personnes âgées de Trois-Rivières.

À la Résidence du Manoir, le chef tente de révolutionner la cuisine pour changer l'image que le public se fait de ce type d'établissement.

Ils ne sont pas sûrs quand ils voient le menu, mais ils se laissent tenter! Cédric Chassard, chef exécutif à la Résidence du Manoir

Les poissons et les crustacés sont bien présents dans ses recettes. Les épices, inspirées de la cuisine d'autres cultures, relèvent régulièrenent aussi ses plats.

« On fait des ragoûts, des patates pilées, mais on fait bien d'autres choses pour que les gens mangent bien et qu'ils découvrent », dit celui qui tente de présenter ses mets de façon originale, faisant fi des standards généralement observés dans les résidences pour aînés.

Le mois dernier, le chef a remporté le combat des chefs de la Mauricie, mais aussi le concours La toque 2018, où Jean soulard et Jean-Luc Boulay étaient parmi les juges.

« Ça me rend fier d'avoir ce prix-là et de faire autre chose, dit Cédric Chassard. C'est un choix surtout familial, pour l'horaire ».

Le chef pense à la prochaine génération qui aura voyagé, connu les cuisines du monde et la gastronomie et pour qui les menus devront être conçu en conséquence. Voilà un défi qui le stimule au plus haut point.

« Être cuisinier, c'est avant tout une passion », dit le chef.

D'après les informations d'Anne-Andrée Daneau