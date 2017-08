Un joueur de soccer de Trois-Rivières fait ses premiers pas sur le circuit professionnel

Xavier Laneuville, un athlète de 16 ans de Trois-Rivières, vient d'être recruté par une prestigieuse académie de soccer située en Floride. Pour pouvoir participer au camp de perfectionnement, il doit amasser 50 000 $.

Un texte de Jennifer O'Bomsawin

Xavier Laneuville a toujours rêvé de devenir joueur de soccer professionnel. À l’âge de 4 ans, il a commencé à pratiquer le sport qui allait devenir sa passion.

Je dormais avec mon ballon de soccer. Je n’avais pas de toutou comme les autres enfants, moi j’avais mon ballon de soccer. Xavier Laneuville

Du rêve à la réalité

Xavier Laneuville a participé au camp de sélection de l’Académie Montverde, reconnue partout dans le monde. Plusieurs joueurs professionnels y sont passés et ont été recrutés, ensuite, par des équipes de la Major Soccer League (MLS). C’est ce qu’aimerait accomplir Xavier.

Mon rêve, depuis que je suis tout jeune, c’est de devenir un joueur de soccer professionnel. Xavier Laneuville

Une campagne de sociofinancement

Pour participer au camp de l’Académie Montverde, Xavier doit amasser plus de 50 000 $ américains, soit un peu plus de 60 000 $ canadiens. Il a bénéficié d’une bourse de 30 000 $ de l’Académie et a organisé plusieurs activités de financement en plus d'une campagne de financement participatif qu’il a lancée sur le site gofundme.com.

À ce jour, il ne lui manque que 20 000 $ pour que son rêve devienne réalité.

Xavier Laneuville a donc décidé de remettre sa participation à l’an prochain pour lui permettre d’amasser la somme manquante. D’ici là, il continuera à jouer au sein des clubs de soccer de la région.