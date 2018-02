Un mort dans l'incendie d'une résidence à Shawinigan : les crimes majeurs enquêtent

Une personne a perdu la vie dans l'incendie d'une résidence survenu dimanche matin à Shawinigan, dans le secteur Lac-à-la-Tortue. Aucune hypothèse n'est écartée quant à la cause du brasier.

La Sûreté du Québec a été appelée à intervenir aux environs de 7 h 15 sur la rue de l'Envol.

Alors qu'ils combattaient les flammes, les pompiers ont retrouvé le corps d'une personne dans les décombres.

Pour l'instant, il est impossible de fournir l'identification formelle du corps retrouvé, « considérant son état, considérant également qu'il devrait y avoir une autopsie et que l'identification de la victime puisse être faite à la satisfaction du coroner », explique le Sergent Claude Denis de la Sûreté du Québec.

Les autorités ne peuvent préciser ni l'âge ni le sexe de la victime.

Selon des voisins, un homme âgé de 20 à 30 ans, plutôt solitaire, habitait seul la résidence.

Donat Ayotte, un voisin, a vu que la maison était la proie des flammes dimanche matin. Il a alerté les voisins immédiats qui ont tout de suite évacué leur résidence.

« On a vu de la fumée sortir de la toiture de la maison, raconte Donat Ayotte. À partir de ça, on a appelé rapidement le 911. Les pompiers ont été très rapides, sauf que l'ampleur des flammes a gagné la maison très rapidement. On n'a pas pu faire quoi que ce soit pour voir s'il y avait quelqu'un à l'intérieur. C'était rendu trop intense. »

La chaleur a abimé le revêtement d'une maison voisine, mais les flammes ne se sont pas propagées.

L'enquête reléguée aux crimes majeurs

Les pompiers ont remis la scène de l'incendie aux policiers.

Des techniciens en scène d'incendie et des membres du service de l'identité judiciaire sont sur place.

Les policiers du Service des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec mènent l'investigation.

La résidence est une perte totale.