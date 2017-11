Un nouveau médecin au Centre Cloutier-du-Rivage

Un nouveau médecin a été embauché au Centre Cloutier-du-Rivage. L'ajout de ce professionnel de la santé à l'équipe permettra d'offrir une présence médicale sept jours sur sept, de 8 h à 22 h, à partir du mois de décembre.

Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, en a fait l’annonce vendredi matin, mettant par le fait même fin à des années d'incertitude en raison d'un manque de médecins.

« Les infirmières ont tenu le fort. Elles ont gardé des heures d’ouverture, fait du triage. Il faut reconnaître l’implication et la compétence du personnel infirmier qui a partagé avec les médecins ces responsabilités-là », a tenu à souligner le ministre.

Le ministre Barrette a fait une dérogation pour permettre d'embaucher quelqu'un précisément pour le Centre Cloutier-du Rivage dans la région.

Une quarantaine de postes sont offerts cette année pour les finissants en médecine en Mauricie et au Centre-du-Québec. Un autre médecin pourrait ainsi s'ajouter à la rotation du Centre Cloutier-du Rivage.

Le docteur Olivier Roy du Centre Cloutier-du-Rivage ne voulait pas rater cette annonce, même après une nuit de travail.

« Ça fait du bien, parce qu’on a des ressources fraîches. On a des collègues qui vont arriver et ça va nous aider. Les gens se sont investis beaucoup pour combler les trous, pour rajouter une mission à l’équipe. Donc, il y avait un certain épuisement de l’équipe. C’est une très bonne nouvelle », élabore M. Roy.

Un patient, Jean-Guy Carignan, se réjouit de cet ajout à l’équipe.

« C’est une bonne nouvelle, parce qu’on va avoir un médecin qui va prendre soin de nous autres et quand on sera malade, on va venir les voir », avance M. Carignan qui estime que les services sont plus humains au Centre Cloutier-du Rivage.