Un premier défi sportif pour des enfants malades

Cinq enfants malades de Victoriaville et des environs ont pris part à une course à obstacles de six kilomètres spécialement conçue pour eux dans le cadre de l'Ultime Défi, un dérivé du Grand Défi. C'est la première fois qu'une telle place leur est consacrée au sein de l'événement.

Sélectionnés par la Fondation Les Amis d'Elliot, les enfants étaient entourés d'une équipe d'au moins quatre athlètes pour relever le défi.

Mara-Jade et Jérémy, des jumeaux de sept ans et demi atteints de paralysie cérébrale, étaient de la course.

Nés prématurément après 32 semaines de grossesse, ils souffrent de la maladie à différents degrés. Le côté droit du corps de Jérémy fonctionne moins bien, alors que Mara-Jade éprouve des difficultés avec ses jambes.

Leur mère, Stéphanie Boisvert, est heureuse que ses enfants aient la chance de vivre cette « expérience de vie ».

« C'était trop cool! », résume Jérémy Piché.

Même le président du Grand Défi et sa famille se sont laissés tentés par le défi.

« C'est merveilleux parce que nos enfants, nous, ils sont pétants de santé », explique René Lemieux.

Si l'épreuve était limitée à cinq enfants cette année, l'organisation du Grand Défi à l'intention d'ouvrir l'événement à toutes les familles désireuses de participer l'an prochain.

Avec les informations de Jérôme Roy