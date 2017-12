Un premier Noël pour des nouveaux arrivants à Trois-Rivières

Près de 200 nouveaux arrivants ont participé à la fête de Noël du Service d'accueil des nouveaux arrivants (SANA) de Trois-Rivières. L'objectif est d'initier les nouveaux arrivants aux traditions québécoises du temps des fêtes.

La visite du Père Noël a été le clou de l'événement pour plusieurs enfants, qui ont reçu des cadeaux.

Le directeur général du SANA, Ivan Alonso Suaza, se réjouit de voir le sourire sur le visage des petits et des grands.

« Moi, je trouve ça génial quand on voit la joie des enfants quand ils ont vu le père Noël pour la première fois. »

Ils commencent à vivre une tradition très nord-américaine, très québécoise, et pour moi, c'est super spécial. Ivan Alonso Suaza, directeur général du SANA Trois-Rivières

Pour certains, qui n'ont pas l'habitude de célébrer la fête catholique, c'était une joyeuse initation aux traditions de leur communauté d'accueil.

« J'aime ça, parce que tous les amis [sont] ensemble. Je [peux connaître] beaucoup de Québécois et pratiquer le français », dit Safaa Almohmmad, une mère de famille syrienne arrivée au Québec il y a deux ans.

Pour d'autres, ce permet d'apprivoiser de nouvelles façons de célébrer Noël.

« Au Cameroun, c’est l’été à l’année! Mais on a du fun de plus en plus avec la neige. Je crois qu’on commence à s’y plaire, No¸ël au Québec », s'exclame Arican Farc.

Avec les informations de Catherine Bouchard