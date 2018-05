Un premier salon Etsy au printemps populaire

Plus de 4 500 visiteurs se sont rendus au marché Etsy qui prenait place au Musée québécois de culture populaire cette fin de semaine pour la première fois en version printanière.

À certains moments de la journée, les visiteurs faisaient la file pour aller visiter la soixantaine d'artisans de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

« C'est un peu un test qu'on faisait », confie la responsable du marché Stéphanie Miller, qui rappelle que le printemps est synonyme de fin d'année scolaire, de fête des Pères et de fête des Mères.

Le printemps, on aime se gâter. (...) On a décidé de l'essayer et je pense qu'on va revenir! Stéphanie Miller, responsable du marché Etsy en Mauricie et au Centre-du-Québec

Etsy est une plateforme en ligne où les artisans peuvent vendre des produits de décoration et d'artisanat de toutes sortes. Le marché permet aux artisans de rencontrer leur clientèle et vice versa.

Ils étaient d'ailleurs nombreux à la vente de l'entreprise Il était une fleur, qui a trouvé sa place dans ce marché printanier.

« C'est le printemps, c'est effervescent, les gens veulent un peu de vert dans leur maison », dit la propriétaire, Marie-Ève Côté.

Les produits écoresponsables sont particulièrement prisés.

« Les gens recherchent des produits qui sont écologiques, lavables, réutilisables plusieurs fois, surtout les sacs à fruits et légumes qui sont très populaires », explique Sophie Jalbert, propriétaire de Sophie et ses p'tits écolos.

Sans surprise, les produits pour bébés ont toujours la cote.

« Il y a beaucoup de mamans, dit la représentante de Coco Dandelion, Laurie Bisson. Le plus drôle, c'est que même ceux qui n'ont pas besoin d'en acheter, ils touchent au tissu et ils disent : "on aimerait ça en avoir pour les adultes!" »

Cette année, un nouveau circuit a été créé pour faciliter la circulation.

D'après les informations d'Anne-Andrée Daneau