Un rayon de bibliothèque pour les proches aidants

La Ville de Nicolet a organisé un café-rencontre samedi pour dévoiler la Bibio-Aidants nouvellement installée au coeur de la bibliothèque municipale. Il s'agit d'une ressource supplémentaire pour les proches aidants.

Un étalage de livres est ainsi mis à la disposition des proches aidants, et ce de façon permanente, afin de les aider à trouver des outils et des ressources.

« Ces gens-là ont besoin de support. Ces gens-là ont de moins en moins de support financier de l'état. Ils sont laissés un peu à eux-mêmes, mais d'un autre côté, on voudrait que ces gens-là restent à leur domicile le plus longtemps possible. Je pense qu'une municipalité a un rôle à jouer à l'intérieur de ça aussi », dit le conseiller en communications à la Ville de Nicolet, Sébastien Turgeon.

Des organismes affirment que l'aide à domicile est difficile à soutenir.

« Oui il y a de l'argent qui se met, mais je vous avoue que sur le terrain, on ne voit pas où elle va l'argent », dit Véronique Mergeay, coordonnatrice de l'Association des personnes proches aidantes de Bécancour Nicolet-Yamaska.

Ils sont épuisés et on ne leur donne tellement pas d'occasion de prendre soin d'eux que j'en ai vu des aidants qui décèdent avant la personne aidée. Véronique Mergeay, coordonnatrice de l'Association des personnes proches aidantes de Bécancour Nicolet-Yamaska

L'intervenante estime que chaque petit geste compte pour aider à enlever du poids des épaules des proches aidants.

La municipalité estime qu'environ 2 000 personnes sont proches aidantes à Nicolet.

D'après les informations de Catherine Bouchard