Un Shawiniganais veut aider à la reconstruction de Saint-Martin

Sylvain Frigon était à Saint-Martin quand l'ouragan Irma a frappé. Il réside sur l'île antillaise depuis 2005. Aujourd'hui, sa conjointe, son enfant et lui sont à Shawinigan, mais le technicien en architecture n'a qu'un désir : repartir pour aider à la reconstruction de Saint-Martin.

Le Shawiniganais veut mettre sur pied une équipe de 25 à 30 charpentiers-menuisiers de la région pour se rendre à Saint-Martin, mais il a d'abord besoin de l'aide du Canada.

[J’aimerais que le] gouvernement donne la permission à ces travailleurs-là de venir donner un coup de main à Saint-Martin, gratuitement, mais sans perdre leur chômage. Tout ce que je demande, c’est laissez-leur leur chômage et moi je vais essayer de les convaincre de venir avec moi. Sylvain Fridon, résident de Saint-Martin

Sylvain Frigon souhaite aider ceux qui en ont le plus besoin. « Il y a beaucoup de riches là-bas et on ne veut pas aider les riches, ils n’ont pas besoin de nous autres », dit-il.

Irma a détruit le restaurant dont Sylvain et sa conjointe, Myrtille Brookson, étaient propriétaires et pour lequel ils n’avaient pas d’assurance.

Même si eux sont en sécurité, ils sont inquiets pour leurs amis qui sont toujours là-bas, où le chaos continue de régner. L'île a presque entièrement été détruite par l'ouragan.

Chaque matin, je me lève [en me disant que c’était] un cauchemar et je réalise que non. Myrtille Brookson, résidente de Saint-Martin

Ils incitent les Canadiens à continuer à aller en vacances à Saint-Martin dans le futur, car les habitants de l’île en auront besoin.

D'après les informations de Maude Montembeault