Une année remplie pour les Petits Chanteurs de la Maîtrise du Cap

Le concert printanier des Petits Chanteurs de la Maîtrise du Cap, qui sera présenté à la chapelle du Collège St-Joseph samedi soir, permettra aux chanteurs de lancer un tout nouvel album. Un projet imposant qui s'ajoute à la préparation d'un voyage en Italie au mois de juillet, où le choeur prévoit donner huit spectacles.

Un texte d'Anne-Andrée Daneau

L'album « Si nos voix s'unissaient » comprend seize chansons, dont des pièces sacrées, comme des oeuvres de Palestrina, Mozart, Fauré et Mendelssohn ou encore « Hallelujah » de Leonard Cohen.

Du chant profane comme le titre « Le cœur est un oiseau » de Richard Desjardins se retrouve aussi sur le disque.

Tous les enregistrements de l'album ont eu lieu à la chapelle du Séminaire Saint-Joseph.

« On se disait que c'était le temps de se mettre à jour avec un nouveau répertoire », dit Claire Bisaillon, directrice musicale de la Maîtrise des Petits Chanteurs du Cap.

Le dernier opus des Petits Chanteurs de la Maîtrise, nommé « La Quête », remontait à 2008.

Un voyage en Italie pour la chorale

Comme le veut la tradition de vivre l'expérience d'une tournée internationale, la soixantaine de chanteurs partiront vers l'Italie du 16 juin au 1er juillet.

On fait une tournée tous les trois ans et cette année, on part avec notre album en plus!

Claire Bisaillon, directrice musicale de la Maîtrise des Petits Chanteurs du Cap