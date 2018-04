Une consultation sur l'avenir du Parc de l'île Saint-Quentin

La Corporation pour le développement de l'île Saint-Quentin et la Ville de Trois-Rivières tiennent une consultation en ligne auprès des citoyens concernant le Parc de l'île Saint-Quentin.

Le président de la Corporation et conseiller municipal du district des Estacades, Pierre-Luc Fortin, a expliqué que ce sondage s’inscrit dans l’élaboration du plan directeur d’aménagement pour le parc.

« On veut avoir une vision de l’île pour les cinq, dix prochaines années », a résumé Pierre-Luc Fortin au micro de Facteur matinal. « On a des idées, mais on n’a pas le monopole des bonnes idées. »

Le questionnaire en ligne d’une vingtaine de questions s’adresse tant aux usagers du parc de l’île Saint-Quentin qu’à ceux qui ne le fréquentent pas.

« C’est un sondage pour savoir ce que les gens y font, mais aussi ce qu’ils voudraient y faire », a expliqué Pierre-Luc Fortin.

Un site d'exception, mais qui a ses limites

L’élu municipal soutient que le site, bien qu’exceptionnel, a certaines limites. « Lorsque l’achalandage dépasse 2000 ou 3000 personnes, ça devient difficile, entre autres pour le stationnement, a dit le conseiller Fortin. Organiser des événements de grande envergure serait donc difficile. C’est aussi un lieu avec des zones inondables, donc on ne peut pas construire là où on veut. »

L'île Saint-Quentin, conformément à sa mission, c'est d'abord une oasis naturel en plein coeur de la ville, un lieu de prédilection pour les familles et un endroit pour pratiquer le plein air. Pierre-Luc Fortin, en entrevue à Facteur matin

Plus tôt cette année, la Ville de Trois-Rivières a annoncé qu'elle va procéder à la réfection du pavillon des baigneurs de l'île Saint-Quentin.

En décembre, une nouvelle glissoire réfrigérée a aussi été inaugurée au parc de l'île Saint-Quentin.

Le parc de l’île Saint-Quentin de Trois-Rivières est situé au confluent du fleuve Saint-Laurent et de la rivière Saint-Maurice.