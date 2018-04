Une corvée pour le Jour de la Terre à Nicolet

Une quarantaine de citoyens se sont donné rendez-vous, dimanche, pour participer à la troisième Grande Corvée annuelle de Nicolet.

Aux quatre coins de la Ville, les bénévoles se sont activés pour ramasser des déchets abandonnés. Des équipes ont été dispersées sur une dizaine de sites.

L'initiative est née d'un comité citoyen qui, il y a trois ans, cherchait une façon de souligner le Jour de la Terre.

On se dit : “Pourquoi pas faire de notre ville une belle ville saine et propre?” Caroline Aubin, conseillère municipale, Nicolet

Pendant la corvée, les citoyens ont trouvé des pneus, des barils, des toiles et des tiges de métal, mais surtout des bouteilles de plastique.

Au fil des années, l'organisation constate tout de même une amélioration quant aux déchets laissés sur le territoire par les citoyens.

« C'est sûr qu'on est contents de dire: “ On en a ramassé beaucoup, on s'est mobilisés pour une bonne cause ”. Mais en fait, on est encore plus contents d'avoir ramassé moins cette année », raconte Marie-Ève Dupont-Plamondon, membre du comité consultatif citoyen de la Ville de Nicolet.

Elle cite en exemple le parc Marguerite d’Youville, où le bilan des déchets récoltés s’est légèrement amélioré par rapport aux années précédentes.

Des participants de plus en plus nombreux… et jeunes

Trois ans après sa fondation, la Grande Corvée attire de plus en plus de bénévoles. Au sein des différentes équipes, des parents et leurs enfants contribuent à nettoyer Nicolet.

C'est important de prendre soin de notre planète, parce que notre planète dans plusieurs années, peut-être qu'on pourra plus y vivre. Justin Provencher, un des jeunes participants à la Grande Corvée

De nombreuses autres initiatives en développement durable et protection de l'environnement sont organisées toute l'année à Nicolet. La Ville souhaite notamment construire un premier écoquartier prochainement.

D’après le reportage de Jennifer O’Bomsawin