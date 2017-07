Une fin de semaine maritime à Trois-Rivières

Le port de Trois-Rivières est l'hôte de six majestueux voiliers du Rendez-vous 2017. Un géant des mers a même pris place entre un voilier et la frégate de l'armée samedi après-midi, assurant un spectacle maritime des plus appréciés par la foule.

Les voiliers font partie de l'imposante flotte de 40 navires qui feront escale au Canada cet été pour souligner le 150e anniversaire de la Confédération canadienne.

Samedi et dimanche, les visiteurs peuvent monter à bord des grands voiliers de 13 h à 17 h.

« Pour la plupart des gens, on n'a pas la chance de voir des voiliers, dit Jean Perron d'IDÉ Trois-Rivières. Même si pour certains on ne pourra pas embarquer parce que les files sont trop longues, au moins ça permet de les voir de plus près », ajoute-t-il.

La frégate militaire NCSM Toronto est également accessible aux visiteurs de 10 h à 15 h.

Vers 20 h 30 samedi, une salve soulignera le passage du bateau à Trois-Rivières. Il s'agira de tirs à blanc.

Quatre voiliers viennent du Canada, un des États-Unis et le plus grand de tous vient des Pays-Bas.

Les six voiliers et le navire de l'armée partiront en direction de Québec en début de semaine.