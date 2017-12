Une jeune Drummondvilloise illustre son combat contre le cancer

Une jeune femme de 19 ans de Drummondville a décidé de combattre le cancer de front. Maggy Van Uytfanck se remet d'un cancer agressif qu'elle combat depuis un an. Elle a illustré son combat contre la maladie à l'aide de photos manquant les différentes étapes de son parcours.

Un an après avoir reçu un diagnostic d’une forme rare de cancer des os, la jeune Drummondvilloise peut presque crier victoire. Des examens prévus à la mi-décembre devraient lui annoncer qu’elle n’a plus le cancer diagnostiqué le 4 janvier dernier. Il y a quelques jours, elle a terminé sa 14e et dernière séance de chimiothérapie.

« C’est vraiment un soulagement », dit Maggy Van Uytfanck en entrevue à l’émission Facteur matinal.

Cette année-là, ça a été vraiment éprouvant, et de terminer cette grande étape-là, c’est vraiment quelque chose. Maggy Van Uytfanck

La jeune femme a décidé de ne pas combattre la maladie dans l’ombre. En s’inspirant d’une démarche semblable entreprise par une jeune trifluvienne, Maggy et la photographe Lucie Choquet ont décidé de mettre en scène quatre étapes cruciales de son parcours : le diagnostic, la maladie, le combat et la guérison.

« Le traitement contre le cancer, c’est pas seulement une étape. Il y a plusieurs étapes là-dedans, indique Maggy. C’est comme ça que idée m’est venue de présenter chaque facette des traitements et de démontrer les émotions à travers tout ça. »

Après avoir mis sa vie sur pause pendant un an, la jeune femme est maintenant enthousiaste à l’idée de terminer ses études collégiales dès janvier.

L’école me manquait vraiment beaucoup, et je voulais y retourner le plus vite possible. Maggy Van Uytfanck

Maggy Van Uytfanck espère que ses études en sciences naturelles lui permettront de devenir vétérinaire. Elle assure que l’appui de ses proches lui a permis de rester positive malgré tout.