Une jeune fugueuse de Trois-Rivières recherchée

La Direction de la police de Trois-Rivières sollicite l'assistance de la population afin de retrouver une fugueuse de 15 ans.

Alyson Marchand mesure 1 m 70 (5’7’’) et pèse 57 kg (125 lb). Elle a les yeux bruns, les cheveux longs et châtains et le teint pâle. Elle a également une cicatrice sous le sourcil gauche.

Elle a été vue pour la dernière fois dimanche dernier. Elle portait alors une paire de jeans trouée de couleur noire, des souliers de sport noirs et un manteau vert kaki à capuchon.

La jeune fille semble avoir fugué avec une autre jeune fille de 16 ans, que la police a depuis retrouvée. La famille d’Alyson Marchand craint pour sa sécurité considérant ses fréquentations.

Toute personne ayant de l’information à partager pouvant nous permettre de retrouver cette jeune femme peut communiquer avec les policiers de Trois-Rivières au (819) 691-2929.