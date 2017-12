Une médaille de l’Assemblée nationale pour Patrick Senécal

L'auteur originaire de Drummondville, Patrick Senécal, a reçu une médaille de l'Assemblée nationale dimanche pour souligner la vente de son millionième livre et son apport à la culture québécoise.

C’est le député de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, qui a remis la décoration, puisque M. Senécal demeure maintenant dans sa circonscription.

La médaille de l’Assemblée nationale est remise par les parlementaires pour souligner un « dévouement exceptionnel pour leur communauté ».

Le député de Gouin a tenu à rappeler le rôle qu’a joué l’auteur pour faire aimer la lecture à de nombreux québécois.

« Avec intelligence et doigté, il maîtrise l'art de cultiver le suspense dans des lieux et des espaces du Québec commun, qu'on parle du Centre-Sud à Montréal ou de la municipalité de Drummondville. Ce sont des gens de chez nous qu'il met en scène et en action au cœur de ses captivantes intrigues. On sent le Québec partout dans la trame narrative de Patrick Senécal », a affirmé M. Nadeau-Dubois.

L’auteur a été surpris par cette reconnaissance.

« Si on m'avait dit qu'un jour je recevrais une médaille de l'Assemblée nationale, j'aurais ri! Aujourd'hui, je suis heureux qu'on reconnaisse mon style d'écriture populaire qui rejoint tout le monde, notamment les jeunes qui sont souvent moins intéressés par la lecture », a affirmé l’auteur par voie de communiqué.