Une nouvelle salle de spectacle à Trois-Rivières

Le cabaret-spectacles Satyre de Trois-Rivières change de mains et redeviendra une salle de spectacle d'ici l'automne prochain.

Pour ce projet, l'entrepreneur de la région, Dany Bruneau, s'associe à Martin Fontaine, qui personnifie Elvis Presley. Le nouveau nom de la salle de spectacles n'est pas connu pour l'instant.

Un bail à long terme a été signé jeudi. Le duo entend offrir des soupers spectacles, où 85 % des prestations seront assurées par Martin Fontaine, a confié l'interprète au micro de 360 PM. La salle peut recevoir 120 personnes.

« Je suis influencé par la musique américaine, blues, soul, rock and roll et ce sont les influences d'Elvis. Donc, évidemment, Elvis va toujours rester un petit côté de moi, les gens me connaissent là-dessus, mais ils me connaissent aussi sur le côté entertainer [sic] que je peux apporter », affirme M. Fontaine.

Les hommes d'affaires croient que l'établissement sera fréquenté par la même la clientèle qui allait voir le spectacle Elvis Experience.

Certaines modifications seront apportées à l'ancien Maquisart, notamment avec l'aménagement du deuxième étage.

« On va en faire un petit salon privilège. On va avoir 26 sièges assis et on va avoir une mezzanine pour pouvoir bouger et pour voir le spectacle », relate M. Fontaine.