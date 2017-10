Une page d’histoire se tourne à Saint-Prosper

« Notre belle jument Maggy vieillit et nous aussi, alors nous avons pris la décision de lancer l'éponge et de fermer les opérations de la Sucrerie J.L. Massicotte et filles », ont écrit sur Facebook les propriétaires de la cabane à sucre située à Saint-Prosper.

Gaétan et Monique Massicotte s’occupaient de la sucrerie depuis les années 1980 et ce, sans électricité. Ils cuisinaient sur des poêles à bois et ramassaient l'eau d'érable à cheval.

Installée sur les terres ancestrales qui appartiennent à la famille Massicotte depuis le début du 18e siècle, l'entreprise commerciale avait vu le jour vers 1960.

La cabane pouvait accueillir une quarantaine de personnes.

« La sucrerie Massicotte aura, à partir de maintenant, une nouvelle vocation : notre havre de paix familial. Vive la retraite! », conclut le message Facebook des propriétaires de la Sucrerie Jean-Louis Massicotte et filles.