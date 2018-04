Une rue de l'Aluminium sur le site de l'ex-Alcan à Shawinigan

Shawinigan aura sa rue de l'Aluminium, sur le site de l'ancienne aluminerie, là où s'implantera une succursale de la quincaillerie Canac.

La Ville de Shawinigan affecte un montant de 1,1 million de dollars, issu de la vente du terrain, afin d'aménager la nouvelle artère.

Le montant prévu inclut l'infrastructure comme telle, mais aussi le pavage, l'éclairage, l'aménagement de la rue de même que l'égout sanitaire et pluvial.

Le maire de Shawinigan, Michel Angers, fait le pari que cette initiative permettra à d'autres projets de voir le jour sur l'ancien site de Rio Tinto Alcan.

Ce sont des terrains convoités. On travaille à beaucoup de beaux projets de développement économique. Comme le consacre l’expression : build it and they will come. Nous serons prêts.

Le maire de Shawinigan, Michel Angers