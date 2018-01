Une tempête hivernale et de la pluie attendues dès lundi soir

Environnement Canada a émis plusieurs avertissements météorologiques pour le sud du Québec. Selon les secteurs, on attend des précipitations de neige ou de pluie verglaçante à compter de lundi soir.

Un avertissement de tempête hivernale est en vigueur pour la Mauricie, où on prévoit des conditions hivernales dangereuses. Les secteurs de Lac-aux-Sables, Louiseville, Matawin – parc national de la Mauricie, Sainte-Anne-de-la-Pérade, Shawinigan et Trois-Rivières sont ciblés.

Selon Environnement Canada, « une tempête hivernale en formation sur le Midwest américain occasionnera de 20 à 35 centimètres de neige et de la poudrerie sur certaines régions du centre et de l'est du Québec à compter de ce soir et jusqu'à mercredi. Les régions de la Mauricie et de Québec pourraient connaître un épisode de pluie verglaçante après la neige mardi. »

En Haute-Mauricie, les secteurs de La Tuque et du lac Bouchette font l’objet d’un avertissement de neige. 15 à 25 centimètres de neige sont attendus d’ici mardi soir.

Au Centre-du-Québec, ce sont des précipitations de pluie verglaçante qui sont attendues à compter de lundi soir. Une importante quantité de verglas, soit de 10 à 15 millimètres, pourrait recouvrir les secteurs de Bécancour – Villeroy, Drummondville, Nicolet et Victoriaville.

Environnement Canada suggère d’évaluer la possibilité de retarder tout déplacement non essentiel jusqu’à ce que les conditions s’améliorent.