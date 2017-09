Vélos d’hiver de plus en plus populaire

L'organisme Vélos de Quartiers de Trois-Rivières, qui prête gratuitement des bicyclettes, fait face à un heureux problème ; une demande accrue pour les vélos d'hiver.

La chaleur accablante des derniers jours ne freine pas les élans de l’organisme Vélos de Quartiers, qui lance mercredi son service de vélos d’hiver.

Les bicyclettes équipées pour les temps froids et la neige sont offertes pour une troisième année, mais la demande est grandissante.

On a monté dix vélos la première année. De mémoire, en 48 h, il n’y en avait plus. Caroline Guay, coordonnatrice des Vélos de quartier

L'entreprise d'économie sociale a lancé ce service à la demande des clients, comme l’explique la coordonnatrice de Vélos de Quartiers, Caroline Guay. « La première année, les gens disaient, bien moi, j’aimerais ça garder mon vélo l’hiver. Et là on se disait, on n’est pas équipé pour ça ».

Une quarantaine de vélos d'hiver a été mise en circulation l'an dernier. L'organisme se dit prêt à répondre à une demande accrue.

Défis financiers

Vélos de Quartiers fait cependant face à d'importants défis, notamment financiers.

Outre le financement de partenaires, l’organisation reçoit 24 000 $ en subventions de la Ville de Trois-Rivières.

La coordonnatrice estime qu’elle aurait par contre besoin du double pour répondre pleinement à la demande.

