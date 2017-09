Vente de Premier Aviation et contrat de 500 M$ avec Air Canada

L'entreprise trifluvienne Premier Aviation a été vendue à une entreprise américaine, AAR. Dans la foulée de cette transaction, la nouvelle entité a annoncé un important contrat de maintenance des avions d'Air Canada à Trois-Rivières.

Air Canada et AAR/Premier Aviation ont signé une entente de 10 ans représentant 500 millions de dollars.

Par voie de communiqué, l'entreprise indique qu'il faudra environ 350 mécaniciens d'aéronefs pour mener les travaux sur la flotte.

Comme Premier Aviation compte déjà 300 mécaniciens, le contrat nécessitera l'embauche de 50 nouvelles personnes.

La maintenance des 125 appareils d'Air Canada sera réalisée à l'aéroport de Trois-Rivières.

« On a eu plusieurs soumissions et la soumission qui a été choisie est celle d'AAR et eux, à ce moment-là, pour la gestion de leur contrat et du travail qu’ils ont à effectuer, ils ont pris la décision d’acheter Premier et de faire ce travail au Québec », indique la responsable des relations avec les médias chez Air Canada, Isabelle Arthur.

Dans notre appel d’offres, on avait fait une recommandation que [...] nous tentons dans la mesure du possible que ce genre de travaux de maintenance soient faits au Québec, mais la décision pour Premier à Trois-Rivières, c’est la décision d’AAR. Isabelle Arthur, responsable des relations avec les médias chez Air Canada

Montant de la vente inconnue

L'entreprise américaine AAR n'a pas voulu dévoiler le montant qu'elle a déboursé pour l'achat de Premier Aviation.

Par courriel, la porte-parole d'AAR Kathleen Cantillon a mentionné que l'installation de Trois-Rivières était de la taille idéale pour réaliser le contrat et qu'elle lui offrait des employés qualifiés au sein d'une culture d'entreprise similaire à la sienne.

La vice-présidente aux communications stratégiques confirme que la transaction avec Air Canada avait été un facteur-clé dans l'achat de Premier Aviation.

